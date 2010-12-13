На 200 тис. грн. виявлено порушень в начальному закладі на Тернопільщині

Працівники контрольно-ревізійного управління у Тернопільській області виявили у Теребовлянському вищому училищі культури порушень на 197 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі КРУ у Тернопільській області, діяльність перевіряли за період з 1 січня 2007 по 1 жовтня 2010 року. Найбільше порушень ревізори виявили при нарахуванні та виплаті заробітної плати. Зокрема, нарахування виплат педагогічному персоналу за час щорічної відпустки в липні-серпні 2010 р. було проведено без урахування премій, внаслідок чого 184 викладачам не доплачено 74 тис. грн. Викладачам, які проводили навчання студентів контрактної форми та оплата праці яких здійснювалась із спеціального фонду, не проведено доплату в розмірі 20% посадового окладу, яка встановлена з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників. Недоплата заробітної плати 43 педагогам склала 7,6 тис. грн.

Училищем не було проведено індексацію заробітної плати працівників на суму

8,6 тис. грн., що призвело до недоотримання ними вказаних коштів. Також заробітна плата та нарахування на неї працівникам гуртожитку нараховувалась та виплачувалась із загального фонду кошторису училища.

Відповідно незаконні видатки окремим викладачам за дні перебування у службових відрядженнях заробітна плата нараховувалась, виходячи із посадових окладів, а не з розрахунку середньої заробітної плати, що призвело до зайвого нарахування заробітної на 2,6 тис. грн.

Зустрічною звіркою розрахунків між училищем і обласним КП «Тернопільтеплокомуненерго» виявлено, що при відсутності теплопостачання в духовому корпусі училища підприємством не було проведено зменшення нарахування плати за надані послуги з теплопостачання за листопад 2009 року, внаслідок чого училищу нанесені збитки на 600 грн.

Директору училища надіслані обов’язкові вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Матеріали ревізії скеровано до прокуратури Тернопільської області.