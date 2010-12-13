У Шостці на період карантину для школярів будуть телеуроки

У місті Шостка Сумської області під час карантину в місцевих школах діти навчатимуться за телевізійними уроками муніципальної телерадіокомпанії.

Як повідомили УНІАН у Шосткінській міськраді, рішенням членів комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у місті до 18 грудня припинено заняття в школах. Також заборонено проведення позашкільних заходів. Крім того, в Шостці обмежено проведення масових заходів.

Таке рішення було ухвалено у зв`язку з тим, що епідемічний поріг захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції було перевищено в 1,5 раза.

На муніципальній ТРК «Акцент» відкривається телешкола. В період вимушених канікул, як і минулого року, учні матимуть можливість продовжити навчання в телевізійному режимі.

Трансляція уроків почнеться з 14 грудня. Тривалість кожного заняття - 10-15 хвилин. Початок телевізійних уроків - о 19.00, із повтором наступного дня о 08.20.

Всього планується провести 15 телезанять із різних предметів.