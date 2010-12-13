У ДонНУ на посаду ректора обрано Юрія Лисенка

10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Юрія ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаду ректора вузу.

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%.

В.о. ректора університету Петро ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів. За нього проголосували 89 чоловік, а за Ю.ЛИСЕНКА – 138 чоловік.

На конференцію від 20-тисячного колективу вузу на збори було направлено 300 делегатів, які представляють усі 12 факультетів.

Заступник міністра освіти Євген СУЛИМА, присутній на конференції, після оголошення результатів виборів і короткого виступу Ю. ЛИСЕНКА, поспішно залишив актовий зал ДонНУ. Він не захотів виступити із завершальним словом від імені Міносвіти і привітати обранця, а на репліки журналістів: «Хай висловиться заступник міністра», різко відповів: «Може, мені ще вишикуватися?» і вийшов із залу.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2010 року міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на залишення посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня його також було звільнено, а на його місце призначений Петро ЄГОРОВ.

23 листопада був оголошений конкурс на посаду ректора ДонНУ.

На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади і з Міносвіти непрямі погрози і вимоги не брати участі в конкурсі.

Довідка УНІАН. Ю.ЛИСЕНКО народився в 1945 році. Працює в Донецькому національному університеті з 1972 року. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедрою економічної кібернетики, директора Науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки. Член-кореспондент Національної академії наук України. Є головою секції «Економічна кібернетика» і членом президії науково-методичної комісії з економіки і підприємництва, членом експертної ради з ліцензування і акредитації вищих навчальних закладів Міносвіти.