Луганські студенти вивчатимуть чеську он-лайн

Студенти Східноукраїнського національного університету (СНУ) імені В. Даля почали вивчення чеської мови, спілкуючись з викладачем у Чехії он-лайн у мережі Інтернет. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі зв’язків з громадськістю університету.

Ділитися знаннями з чеської з "далівцями" буде молодий викладач, який допоможе учням розібратися в тонкощах вивчення мови, зрозуміти висловлювання та приказки, менталітет носіїв іноземної мови.

«Ми підхопили ідею Далівського університету проведення такого навчання. У порівнянні з минулим роком, змінився формат проведення навчального процесу. Заняття будуть проходити у форматі бесіди, що допоможе легше сприймати матеріал», – зауважив представник чеської сторони Костянтин ЛЮБЧИЧ.

Організатором занять є Чеський центр СНУ ім. В. Даля, який проводить навчання зацікавлених студентів на безкоштовній основі. Велику допомогу в організації занять надали представники з чеської сторони, які також зацікавлені в тому, щоб українські студенти могли оволодіти державною мовою Чехії.

Довідка УНІАН. У листопаді 2010 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відкрився перший на Сході України Центр чеської мови і культури, створений за грантом Південно-Моравійського центру міжнародної мобільності. Подібний Центр діє лише в Києві.