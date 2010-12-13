На Тернопільщині правоохоронці затримали школяра, який продавав одноліткам марихуану. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, неповнолітній житель села Байківці Тернопільського району, який навчається у Тернополі в одному з професійних училищ, збував марихуану серед знайомих.

За 100 грамів сушеної коноплі хлопець просив 300 грн.

Під час чергового продажу марихуани його затримали оперативники обласного відділу кримінальної міліції у справах дітей разом з працівниками міської міліції. Хлопець зізнався, що самостійно вирощував коноплю, сушив її та дрібнив, після чого вживав сам. Потім вирішив на цьому заробляти.

За збут наркотичних речовин проти неповнолітнього порушена кримінальна справа.