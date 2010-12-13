У Херсонських дитсадках обіцяють відкрити нові групи

У Херсоні у дитсадках та яслах відкриють 12 нових груп. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, про це, зокрема, йдеться в розпорядженні міського голови В. САЛЬДО, в якому затверджено заходи стосовно поліпшення якості дошкільної освіти в Херсоні.

Як зазначається у повідомленні, планується забезпечити збереження та вдосконалення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідності до потреб територіальної громади. Зокрема, передбачено відкриття 8 додаткових груп для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах мікрорайонів міста і відновлення функціонування 4 груп Херсонського ясел-садка №33 та Зеленівського ясел-садка №49, а також задоволення потреби у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Крім того, в місті розвиватимуться альтернативні форми дошкільної освіти, у навчально-виховний процес впроваджуватимуться інформаційно-комунікативні технології, обов’язкову дошкільну освіту отримуватимуть діти старшого дошкільного віку.

Водночас, у повідомленні не вказується на обсяг фінансування вказаних нововведень, рівень зростання попиту на дошкільне виховання в місті і терміни відкриття вказаних груп.