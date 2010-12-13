КРУ перевірило, куди пішли кошти, виділені на комп’ютеризацію шкіл

Лише у 5-ти районах та 2-ох містах Черкаської області розроблено програми комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів, у 5-ти – розроблено та затверджено лише відповідні заходи. Проте жодної гривні на реалізацію цих програм не виділено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ в Черкаській області, з метою перевірки використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів у 2007-2010 роках, контрольно-ревізійним управлінням у Черкаській області проведено ревізію Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА.

За результатами контрольних заходів встановлено, що лише у Шполянському районі, програма комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів була виконана у повному обсязі за рахунок коштів районного бюджету.

Так, у ході зустрічної звірки у відділі освіти Золотоніської райдержадміністрації, встановлено, що у 2008 році 3 навчально-комп`ютерних комплекси було передано до шкіл, які вже були ними забезпечені за рахунок спонсорських та благодійних коштів. Водночас 2 школи району так і залишилися незабезпеченими комп’ютерною технікою.

Крім цього, у Звенигородському районі із 33 шкіл комп’ютерною технікою необхідно забезпечити 22; у Христинівському районі із 24 шкіл у 6 навчальних закладах комп’ютери потребують заміни.

Окрім цього, ревізори встановили факти порушення в оприбуткуванні комп’ютерної

техніки. Зокрема, відділом освіти Христинівської райдержадміністрації було неправильно оприбутковано 2 комп`ютерні комплекси, що спричинило завищення вартості активів майже на 40 тисяч гривень.

У відділі освіти Чорнобаївської райдержадміністрації зафіксовано два випадки встановлення неліцензійного програмного забезпечення, що є недотриманням відповідних законодавчих вимог.

Загальний рівень забезпечення шкіл області комп’ютерною технікою становить 86%.

Забезпечення комп’ютерною технікою у професійно-технічних навчальних закладах здійснюється, в основному, за рахунок централізованих поставок.

У ВНЗ забезпечення комп’ютерною технікою становить майже 100%, яке досягається за рахунок коштів спеціального фонду та благодійної допомоги.

До мережі Інтернет із 26 районів та міст області комп`ютерні комплекси не підключені лише у 3 районах через відсутність коштів та недостатність потужності з’єднувальної лінії.