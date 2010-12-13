Києво-Могилянську академію підтримав Борис Ґудзяк

Спільнота Українського католицького університету глибоко стурбована конфліктом, що виник між Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС). Про це йдеться у відкритому Зверненні ректора Українського католицького університету о. Бориса Ґудзика, оприлюдненому на офіційному веб-сайті вишу.

“На нашу думку, конкретні причини для розбіжності позицій (хоч і важливі самі по собі) лише віддзеркалюють значно глибші розбіжності, які спричинені радикально відмінним баченням завдань вищої освіти в Україні, – йдеться у листі. – Двадцятиліття відносної свободи породили в освітньому полі України важливі й життєздатні феномени, одним із найяскравіших з яких є Національний університет «Києво-Могилянська академія». Цей університет суттєво спричинився до того, що на ниві вищої освіти в нашій державі сформувався новітній освітянський стандарт, позначений такими цінностями, як академічна свобода, висока якість освіти і творчий пошук. Цей висновок підтверджений практикою життя. До цього університету горнуться світлі й творчі люди, вступні кампанії виявляють незмінно високі конкурси, а якість навчання загалом і рівень знання іноземних мов зокрема (особливо англійської) відомі в усьому світі. Ось чому диплом НаУКМА здобув високе визнання, а його володарі мають найвищі рейтинги на ринкові праці. Випускники «Могилянки» є висококомпетентними спеціалістами без комплексів минулого й успішно працюють в Україні та багатьох країнах світу”.

У зверненні наголошується, що з часу свого відродження НаУКМА виробив унікальну систему навчання й життєдіяльності, яка довела свою ефективність.

“Міністерство мало б вивчити освітню систему НаУКМА й через сприяння відповідному реформуванню законодавчої бази поширити її досвід на всю сферу вищої освіти. Ось чому дивує, що насправді в Україні має місце зворотна тенденція: оригінальні освітні феномени втискують у прокрустове ложе недосконалого закону”.

В УКУ зазначають, що якість освіти має бути головним критерієм будь-яких вимог з боку МОНМС. “Інакше його дії, проілюстровані нинішніми вимогами до НаУКМА, свідчитимуть про бажання приборкати непокірних”.

“МОНМС має не згортати наявні недвозначно успішні експериментальні починання, такі як НаУКМА, а навпаки – відважитися на створення нових, додаткових”, – йдеться у листі.

У зверненні також зазначено, що нинішній конфлікт частково став наслідком нової редакції закону про вищу освіту.

“В ній вектор реформ спрямований назад, у «старі добрі» (для декого) часи надмірного централізованого адміністрування. Нова редакція законопроекту про вищу освіту є ще одним свідченням невпинного згортання здобутків української демократії на освітньому полі, яке призводить до самоізоляції України в міжнародному академічному контексті й до ретроградності її внутрішніх трансформацій”.

УКУ вже висловлював МОНМС свою стурбованість змістом цього законопроекту.

“УКУ солідаризується з намаганням НаУКМА зберегти випробувану часом навчальну систему, яка дає рясні плоди, і захистити виправдані елементи своєї автономії. Ми закликаємо Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визнати очевидні здобутки академічної спільноти НаУКМА і переосмислити своє ставлення до набутого нею досвіду”, – підсумовується у зверненні.