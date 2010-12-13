Заступник Табачника нагрубив журналістам

Заступник міністра освіти й науки Євген Суліма нагрубіянив донецьким журналістам.

Так він відреагував на прохання журналістів прокоментувати підсумки виборів претендента на посаду ректора Донецького національного університету, передає Дзеркало тижня.

У п`ятницю, 10 грудня, конференція трудового колективу вузу таємним голосуванням вирішила рекомендувати міністерству призначити ректором завідувача кафедрою економічної кібернетики Юрія Лисенка.

При цьому виконуючий обов`язки ректора Петро Єгоров, призначений у вересні 2010 року міністром освіти Дмитром Табачником, при голосуванні посів лише друге місце.

Коли представники ЗМІ попросили заступника Табачника прокоментувати прийняте колективом рішення, Суліма відповів: "Що це ви мені отут команди даєте? Навчіться розмовляти!", після чого розвернувся й пішов.

Нагадаємо, ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко був звільнений наказом Табачника 29 липня 2010 року.

Українська правда