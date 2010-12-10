Прокуратура порушила кримінальну справу після перевірки ДонНУ?

Заступник міністра освіти і науки, молоді і спорту України Євген СУЛІМА стверджує, що прокуратура порушила кримінальну справу за матеріалами перевірки діяльності Донецького національного університету (ДонНУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні в Донецьку після зустрічі з представниками студентського колективу університету, на яку було допущено лише декількох журналістів.

Коментуючи той факт, що колишній ректор вузу Володимир ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру на виборах ректора ДонНУ, Є.СУЛІМА сказав: «Наскільки я знаю, тут сьогодні працює прокуратура. І, мабуть, у людини склалася думка, що, напевно, з такими своїми результатами за минулі роки йти вперед просто, напевне, не варто».

На прохання журналістів уточнити, чи порушено справу щодо саме В.ШЕВЧЕНКА, Є.СУЛІМА відповів, що він це тільки «може припускати».

«Інших доказів у мене немає. Мені вчора повідомили, що порушено кримінальну справу за матеріалами перевірки роботи університету», - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що «це все, що він може сказати». «Я далі не вникаю. У мене сьогодні такої проблеми, як заступника міністра з вищої освіти, офіційно немає. У мене сьогодні лише одне - зустріч з трудовим колективом університету й вибори нового ректора», - підсумував Є.СУЛІМА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ДонНУ проходять вибори нового ректора. Після того, як колишній ректор В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, претендентами на цю посаду залишилися виконувач обов`язків ректора Петро ЄГОРОВ і викладач ДонНУ, професор Юрій ЛИСЕНКО.