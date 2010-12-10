Навесні уряду подадуть пропозиції щодо електронних підручників

Директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України Олександр УДОД заявляє, що навесні уряду подадуть пропозиції щодо забезпечення учнів електронними підручниками.

Про це О.УДОД заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Ми зараз розпочинаємо експеримент разом з освітніми установами, з Міністерством охорони здоров’я, Інститутом гігієни і на весну 2011 року внесемо уряду певні пропозиції щодо державної програми з умовною назвою «Електронний підручник», – сказав він.

За інформацією Радіо Свобода, водночас керівник громадської організації «Центр освітнього моніторингу» Павло ПОЛЯНСЬКИЙ заявив, що в Україні питання електронних підручників «набуло іншого забарвлення».

«Це намагання просунути масштабний проект із закупівлі так званих рідерів, електронних книжок. Електронний підручник і рідер – це не одне і те саме. Тим паче, що в Україні пропонують такі рідери по 250 доларів, а вони в США вже по 125», – заявив П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, поки що жодна країна світу не відмовилася від друкованих підручників, і вони мають існувати паралельно з електронними.

Електронні підручники замість традиційних паперових запропонував ввести в користування школам віце-прем’єр Борис КОЛЕСНІКОВ. Ця електронна книга має вміщувати всі підручники за 11 років навчання, відзначає Радіо Свобода.