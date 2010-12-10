Табачник опікуватиметься ще й молоддю та спортом

У рамках адміністративної реформи Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ реорганізував Міністерство освіти і науки та Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, інформує Освіта.ua.

Як зазначається в Указі Президента №1085 від 9 грудня, з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, а також підвищення ефективності державного управління утворене Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Нове міністерство створене шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Відповідно до указу також утворені Державна служба інтелектуальної власності України та Державна служба молоді та спорту України.

Також, указом ліквідована Вища атестаційна комісія України, її функції покладені на новостворене Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Документом установлено, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Крім того, Кабінету міністрів доручено скоротити чисельність державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків.

Міністром освіти і науки, молоді та спорту України призначено Дмитра Табачника.