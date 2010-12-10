На Сумщині розробили першу в Україні програму розвитку позашкільної освіти

На Сумщині розроблено обласну програму розвитку позашкільної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено в ході обласної конференції педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти Сумщини».

Учасники зібрання обговорили досягнення та проблеми галузі, а також надали свої пропозиції до обласної програми розвитку позашкільної освіти.

«Необхідно зробити акцент на максимальну зайнятість кожної дитини. Ми розуміємо, що долучити дітей до позашкільної освіти можна лише тоді, коли на них чекатиме сучасне приміщення, творчий учитель, вихователь, наставник, який зуміє розвинути здібності молоді. Потрібно зробити все, аби діти отримали головне – увагу дорослих», – підкреслила заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара Іщенко.

Над розробкою програми працювали фахівці закладів позашкільної освіти. Особливу увагу вони приділили фінансуванню, покращенню матеріальної бази закладів, забезпеченню їх кваліфікованими кадрами.

«Сумщина – перша область в Україні, яка розробила регіональну програму розвитку позашкільної освіти. Сьогодні пролунали конструктивні пропозиції людей, які по-справжньому хочуть змінити ситуацію на краще», – наголосила головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України Світлана Бут.

Вона зазначила, що Сумська область займає перші позиції в загальнодержавному рейтингу позашкілля.

Нині в регіоні функціонує 48 позашкільних навчальних закладів, у яких навчається понад 43 тисячі вихованців, що становить майже 43 відсотки від загальної кількості дітей шкільного віку.