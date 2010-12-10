У МОН заявляють, що програма видання підручників виконана

Програма видання підручників на 2010 рік виконана, заявив в ефірі Радіо Свобода директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України Олександр УДОД.

За його словами, зараз підручники активно надходять у школи.

Як повідомив О.УДОД, на цей рік на видання підручників з держбюджету було виділено 198 млн. грн. «Із них 28 мільйонів віддали за борг минулого року. Це підручники для 9-го класу, які були видрукувані минулого року видавництвами… Ще 170 мільйонів витратили на видання підручників для десятого класу, кілька підручників для першого, другого і п’ятого класів», – повідомив директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН.

За його словами, станом на сьогодні з передбачених видрукувані 96% підручників. «Ті 4%, які залишилися, – це рівно 12 назв підручників, які зараз у роботі у львівському видавництві «Світ», нашому державному спеціалізованому видавництві, яке видає підручники для шкіл із мовами навчання національних меншин. Це так звані перекладні підручники, вони завжди йдуть у другу чергу. Спочатку повинен бути виданий підручник оригінальний, українською мовою. Сьогодні я мав бесіду детальну з керівником цього видавництва, протягом найближчого тижня видання цих підручників завершать», – сказав О.УДОД.

Раніше міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК прогнозував, що підручники мали потрапити в школи до листопада.

За словами О.УДОДА, затримка з виконанням програми пов’язана з тим, що бюджет на цей рік був ухвалений лише в квітні поточного року.