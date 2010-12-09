При Київському університеті ім. Грінченка запрацював басейн

Сьогодні заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО привітав студентів і викладачів Київського університету ім. Бориса Грінченка з Днем університету. З нагоди свята в навчальному закладі було відкрито новий басейн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, будівництво басейну було профінансовано з міського бюджету і коштувало 2,5 млн. грн.

«Сьогодні дійсно важлива подія не тільки для університету, а й для усіх киян. Відкриваючи басейн, ми завершуємо введення в експлуатацію цілісного комплексу приміщень ВУЗу на Оболоні. Я знаю наскільки це важливо для університетської спільноти. Відкриття басейну дає можливість навчальному закладу готувати прекрасних вчителів спортивних дисциплін», – зазначив Л.НОВОХАТЬКО.

Він відзначив велике значення освіти для розвитку сучасного суспільства і столиці України. При цьому заступник голови КМДА нагадав, що наступний рік Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проголосив Роком освіти та інформаційного суспільства. “Відповідно, наступного року розвиток освітньої галузі має бути в пріоритеті у міської влади. З цією метою, ми розробляємо програму розвитку освіти Києва на наступних п’ять років. Зважаючи на ключову роль Київського університету ім. Бориса Грінченка в системі столичної освіти, у програмі обов’язково буде відображено його розвиток», – підкреслив Л.НОВОХАТЬКО.

Між іншим заступник голови КМДА повідомив, що голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ днями підписав розпорядження, згідно з яким у бюджеті наступного року мають бути передбачені кошти на будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у всіх районах міста. За поясненням Л.НОВОХАТЬКА, це будуть багатофункціональні комплекси, якими зможуть користуватись усі кияни. Завдяки сучасним технологіям, їхнє будівництво триватиме близько одного року. Програма будівництва таких комплексів розрахована на кілька років.