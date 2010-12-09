У Сумській області 24 класи в школах закрито на карантин

У Сумській області закрилися на карантин 24 класи в навчальних закладах області, в яких кількість хворих дітей на ГРВІ та грип перевищила 20%.

Як повідомила УНІАН фахівець обласного Управління освіти і науки Галина ДОКТОРОВИЧ, в обласному центрі закрито на карантин шість класів у школі №18, чотири класи в школі №4, також не відвідують заняття шість початкових класів у школі №30. Карантин для окремих класів ввели на кілька днів.

Також оголошений карантин в деяких класах шкіл Сумського, Роменського, Путивльського і Охтирського районів, але про масове введення карантину поки що не йдеться.

Як повідомлялося, згідно із законодавством, директорам навчальних закладів надається право самим приймати рішення про закриття готельних класів і в цілому шкіл на карантин.