В Україні визначать кращого викладача рідної мови ВНЗ

Міністерство освіти і науки України підписало наказ про проведення у 2010/2011 навчальному році ІІ Всеукраїнського конкурсу “Кращий викладач української мови вищого навчального закладу”.

Текст документу оприлюднено на офіційному веб-порталі Міністерства.

Рішення прийнято на виконання Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих навчальних закладах.

Згідно з наказом, забезпечення організаційно-методичного супроводження підготовки та проведення конкурсу покладено на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. У своб чергу Департаменту економіки та фінансування доручено виділити кошти Інституту на проведення завершального (всеукраїнського) етапу конкурсу.