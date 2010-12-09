Дніпропетровщина отримала нові автобуси для учнів сільських шкіл

З 6-го грудня в Дніпропетровську область надходять нові шкільні автобуси для підвезення учнів та вчителів шкіл Синельниківського, Криворізького, Васильківського, Межевського та Верхньодніпровського районів.

Про це говориться в повідомленні Міністерства освіти та науки України з посиланням на Управління преси та інформації Дніпропетровської ОДА.

Так, 6 і 7 грудня перші шкільні автобуси надійшли відповідно в Криворізький (Кіровська середня школа) і Межевський (Словянська середня школа) райони. У наступні два дні автобуси мали отримати учні Манвелівської середньої школи Васильківського і Кислянської середньої школи Синельниківського районів, а також учні Ганівської середньої школи Верхньодніпровського району.

«Цьогоріч за кошти обласного бюджету було закуплено 20 шкільних автобусів. Ще 5 автобусів, які зараз надходять в райони області, закуплені за кошт держбюджету. Таким чином, консолідованими діями органів центральної і обласної влад ми впритул наблизились до повного вирішення питання підвозу школярів та викладачів в сільській місцевості до шкіл”, - зазначив голова обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

За його словами, на сьогодні 99% сільських школярів та учителів Дніпропетровщини вже забезпечені безкоштовним підвозом до навчальних закладів .

Губернатор підкреслив, що наразі, на балансах районних відділів освіти і навчальних закладів в області є 254 шкільних автобуса. Також підвіз здійснюється за допомогою орендованих транспортних засобів і за рахунок оплати школярам проїзних білетів на автобуси рейсового сполучення. Для повного забезпечення потреби у шкільних автобусах для сільських шкіл необхідно ще 25 машин. «Ці автобуси будуть закуплені наступного року», - підсумував О.ВІЛКУЛ.

Довідково в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА інформують, що 2008 року Дніпропетровщина отримала 8 шкільних автобусів, 2009-го – жодного, а у 2010-му – 25 автобусів.