У Києво-Могилянки можуть урізати права

Президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій КВІТ заявляє, що Міністерство освіти та науки має намір урізати права цього вищого навчального закладу.

Про це С.КВІТ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, на сьогодні НаУКМА має два конфлікти з Мінсовіти. Як сказав С.КВІТ, він пов’язує ці конфлікти “персонально з Дмитром ТАБАЧНИКОМ, а не з міністерством, як і з працівниками, які там працюють”.

Перша проблема, за його інформацією, пов’язана з тим, що НаУКМА не затверджують правила прийому на наступний навчальний рік в одному із пунтків: “Це те, що нам не дозволяють вимагати на всі спеціальності сертифікат з англійської мови”. “Хоча уже 19 років Києво-Могилянська академія вимагає англійську мову. Англійська мова у нас зазначена у статуті, бо в нас є дві робочі мови – українська та англйська”, - пояснив С.КВІТ.

За його словами, це не просто декларація, адже насправді частина навчального процесу відбувається англійською мовою. “Це система, яка існує у Європі, і ми не можемо її скасувати... Якщо нам скасовувати англійську мову при вступі, нам треба скасовувати заняття англійською і скасовувати нашу мобільність викладачів і студентів у частині співпраці й обмінів з партнерами. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно для нас - скасовувати англійську мову, причому в наш час...”, - наголосив президент академії.

“Це також заперечує базові принципи Болонського процесу, що навчання в університетах відбувається рідною та англійською мовою”, - додав він.

Друга конфлітна ситуація, за словами С.КВІТА, – це перезатвердження статуту НаУКМА. “Метою перезатвердження нашого статуту, наскільки ми зрозуміли, є те, щоб забрати у нас зі статуту все, що дало нам можливість за попередні майже 20 років досягти тих успіхів, які ми маємо зараз”, - прокоментував він.

Так, за словами С.КВІТА, окрім анлійської мови, у статуті вишу не дозволяється “записати докторську школу та PhD-програми (докторські програми західного зразка), вільне відвідування лекцій студентами та багато інших речей, зокрема, права вишу складати самостійно свій штатний розпис”.

“Києво-Могилянська академія завдяки свободам, які вона мала починаючи з 1991 року, першою в Україні відкрила бакалаврські, магістерські програми і зараз - PhD-програми. Ми запровадили систему вільного творчого навчання... Якщо нашому університету не дають нормально розвиватися, в мене таке трактування, що, очевидно, міністрові не потрібний такий прецедент, щоб був ефективний університет, який, тим більше, працює без корупції”, - сказав С.КВІТ.

Він не виключає, що після цієї заяви буде чинитись тиск на нього персонально, наприклад, через догани, а в університеті почнуть проводити позачергові перевірки.

У зв’язку із цим С.КВІТ звернувся до представників ЗМІ та громадськості допомогти НаУКМА зберігти свою автономію. “Бо від того, як буде розвиватися ситуація з Києво-Могилянською академією, багато в чому буде залежати, як у нас буде розвиватися ситуація з наукою й освітою в Україні”, - заявив С.КВІТ.