На Харківщині на пробне тестування зареєструвалися 50% випускників

На Харківщині близько 50% випускників зареєструвалися на пробне тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Харківського регіонального Центру оцінювання якості освіти Олександр СИДОРЕНКО.

За його словами, існує пряма «залежність результату незалежного оцінювання від участі в пробному тестуванні», під час якого вступники ознайомлюються з особливостями та процедурою тестування. Він нагадав, що минулого року на пробне тестування записалося не більше третини від загальної кількості випускників.

О.СИДОРЕНКО зазначив, що пробне тестування відбудеться 2 та 9 квітня (субота).

Вартість участі в тестуванні складає 84 грн. Реєстрація здійснюється на сайті ХРЦОЯО.

Між іншим директор Центру повідомив, що за два дні до кінця реєстрації на пробне тестування з російської мови на нього записалося 5 абітурієнтів: «По Харківському регіональному центру на іспанську мову на пробне тестування реєстрація – нуль, на російську мову – п’ять чоловік на три області».

Як повідомляв УНІАН, зовнішнє незалежне оцінювання для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами вишів, відбудеться з 2 до 24 червня. Під час зовнішнього оцінювання абітурієнти матимуть змогу складати тести з української мови та літератури (обов’язково), математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Уперше у 2011 році абітурієнти отримають можливість скласти тест із російської мови.

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за бажанням абітурієнтів будуть перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.

До 5 липня учасники ЗНО отримають свої результати.

Харківський регіональний Центр оцінювання якості освіти працює на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.