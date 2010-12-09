У Луцьку на карантин закрито п`ять шкіл.

Кількість відсутніх через захворювання на ГРВІ учнів у цих навчальних закладах становить від 24% до 31%, повідомили УНІАН в управлінні освіти Луцької міської ради.

Навчання у цих школах припинено на 10 днів. У решті шкіл навчання триває, оскільки рівень відсутніх через захворювання дітей у межах 12-15%.

Загалом рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання за останній тиждень у Луцьку значно зріс і на 8 грудня становив 159,9 хворих на 10 тисяч населення. тоді як епідемічний поріг - 143 на 10 тисяч населення.