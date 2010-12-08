Work and Travel USA - у центрі скандалу

Агентство Associated Press провело дослідження, в ході якого з`ясувалося, що студенти, які приїжджають в США в рамках цієї програми, потрапляють в серйозні неприємності, пише газета "Сегодня".

Зокрема, пише AP, дві українки замість обіцяної роботи офіціантками в Вірджинії були змушені працювати стриптизерками в Детройті. У студенток конфіскували паспорти і повідомили, що їм доведеться заплатити $ 22 тис. за дорогу і документи. Ще кілька наших дівчат працювали в США в магазині сувенірів, господар якого не дозволяв їм їсти за столом і змушував працювати понаднормово.

Директор маркетингового відділу центрального офісу Work And Travel Олександр СЕМЕНЕНКО запевняє: «Цього не може бути. Компанії нашої мережі постійно знаходяться під пильним прицілом ФБР. А роботодавці постійно звітують про те, чим займаються студенти ». На його думку, можливо, постраждалі дівчата їздили в США за якоюсь схожою програмою.

Програма Work and Travel USA дозволяє студентам відвідати Штати на строк до 4-х місяців (працювати там і подорожувати). В Україні вона діє вже 11 років. За $ 2 тис. (ціна з перельотом) українцям обіцяють в Америці житло і роботу (це прописується в договорі).

Більшість студентів, колишніх учасників програми Work and Travel, з якими поспілкувалася «Сьогодні», залишилися задоволені. Мовляв, ніяких накладок не було, а багато хто після цього змогли зачепитися в США, продовжити візу і залишитися там працювати.

Але почули ми і менш райдужні історії, пише газета. «В Україні мені сказали, що за житло я буду платити $ 100 на тиждень, зате жити буду в котеджі зі спортзалом та басейном. А в результаті поселили з двома сусідками в двомісному номері готелю, де нам не вистачало навіть шафок для одягу », - розповіла киянка Алла РАДІМОВА. Студентка Дарина КРАМАРЧУК говорить, що її знайомим після прибуття в Штати відмовляли в роботі, яка була прописана в договорі, і хлопці змушені були шукати її самі.

О.СЕМЕНЕНКО можливість таких махінацій заперечує і підкреслює: «Студенти, які їдуть в США за нашою програмою, мають ті самі права, що й американські громадяни. І якщо їх не влаштовують умови роботи, яку їм запропонували, вони можуть вимагати іншу. Але не потрібно влаштовуватися самостійно, так як у такому разі компанія не несе більше відповідальності за наслідки ».