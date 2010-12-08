У Німеччині відкриють університет для людей з вадами слуху

У Німеччині, де нараховується близько 80 тисяч глухих людей, планується відкрити перший у Європі університет для людей з вадами слуху, повідомляє Німецька хвиля.

Спеціальний університет для глухих, на сьогодні єдиний на весь світ, є в Америці. Тепер подібний університет планується відкрити й в Німеччині, а саме – в містечку Бад Кройцнах, на території колишньої американської військової бази.

Як повідомив член правління «Товариства Європейського університету з викладанням мовою жестів» Інґо БАРТ, майбутній університет буде доступним для всіх, тобто, також для людей без проблем зі слухом.

“Особливість цієї альма-матер полягатиме в тому, що викладання в ній вестиметься мовою жестів. Ми хочемо розпочати з 300 студентів. Загалом же мета – 2000 місць для навчання», - розповів він.

Досі глухі студенти в Німеччині, як правило, обирають для навчання переважно філологічні або соціальні науки. Вивчати економіку, інженерні та природознавчі науки наважуються лише одиниці, оскільки часто виникають проблеми із сурдоперекладом, особливо коли йдеться вже про вищі наукові матерії. За сурдоперекладача, який надається глухому студенту, платить університет. Однак тарифи не врегульовані й часто сурдоперекладачі залишаються не задоволені оплатою праці. Як переконаний І.БАРТ, Університет з викладанням мовою жестів може частково вирішити цю проблему, принаймні для своїх студентів. Перекладачі там фактично не знадобляться.

«Ще однією перевагою майбутньої альма-матер стане безпосереднє спілкування між глухими доцентами й студентами й такими, котрі чують нормально. Перекладачі ж використовуватимуться тільки для контактів зі структурами, що не належать до університету», - зазначив І.БАРТ.

Спочатку в новому університеті пропонуватиметься освіта за двома фаховими напрямками – гуманітарним і технічним. На переконання І.БАРТА, майбутні випускники матимуть значно кращі кар`єрні шанси. Вони зможуть, наприклад, викладати мову жестів, обіймати професорські посади або працювати юристами, надаючи послуги глухим.

Нині ж ведеться робота над забезпеченням фінансування майбутньої альма-матер для глухих. Спочатку це має бути приватний університет, але вже за два-три роки його планується перевести на державне фінансування.