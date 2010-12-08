У Черкасах через епідемію грипу призупинено навчання у 5 школах

У Черкасах через епідемію грипу у п`яти школах призупинено навчання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, діти у цих навчальних закладах не відвідуватимуть заняття 10 грудня. Також тимчасово призупинявся навчальний процес у 2-х класах ще однієї зі шкіл. Відповідні постанови видав головний державний санітарний лікар Черкас.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах зареєстровано близько 3 тис. випадків захворювань на ГРВІ та грип, інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 964,2, що на 9,3% перевищує значення епідемічного порогу. 70% хворих – діти та підлітки. Лише за два дні (6 і 7 грудня) у Черкасах захворіло 1600 людей. Летальні випадки не зафіксовані. Щеплено проти грипу всього 2628 осіб, з них 1358 медичних працівників за кошти місцевого бюджету.