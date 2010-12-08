У Луцьку збирають кошти для дітей-інвалідів

У Луцьку вчора відбувся IV щорічний доброчинний вечір "Я мрію..." зі збору коштів для дітей-інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході з аукціону продавали картини художників та лоти від відомих українців: Євгенії ГАПЧИНСЬКОЇ, Івана МАЛКОВИЧА, співачки Наталії ВАЛЕВСЬКОЇ та інших, а також аплікації, зроблені дітьми Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Як повідомили організатори вечора: голова Волинської обласної молодіжної громадської організації "Суцвіття" Катерина ФЕДОНЧУК та директор приватної школи іноземних мов "Клас" Тетяна ЄВДОКИМОВА, захід проводиться з метою збору коштів для місцевого центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Центр опікується 87 дітьми-інвалідами від 2 до 18 років, 27 з яких живуть у приміщенні центру.

Після благодійного аукціону відбувся урочистий концерт, в якому взяли участь Ніна МАТВІЄНКО, Юрій ПОЛІЩУК, Дмитро МОНАТІК, а також камерний оркестр “Кантабіле” та Волинський народний хор. Гостям вечора демонстрували фільми про життя дітей у Волинському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, про співака В`ячеслава Хурсенка, який завжди підтримував цей вечір. Також на сцені виступили вихованці центру соціальної реабілітації.

Як повідомила УНІАН К.ФЕДОНЧУК, сьогодні комісія підрахує кошти, виручені з аукціону та доброчинного вечора. Проте рахунок буде відкрито ще до 19 грудня - Дня Святого Миколая. Тоді організатори доброчинної акції підіб`ють загальні підсумки заходу. Усі кошти будуть перераховані Волинському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.