Усі школи Полтави закривають на карантин

У Полтаві всі школи з середи, 8 грудня, буде закрито на карантин через захворюваність ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.

За його словами, він підпише розпорядження про закриття шкіл на карантин із завтрашнього дня, оскільки, за даними Полтавської міської СЕС, кількість захворювань на ГРВІ у місті сьогодні удвічі перевищує епідпоріг. Щодня число хворих дітей збільшується на 5-9%.

Карантин в школах Полтави триватиме до 19 грудня.