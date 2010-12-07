10 найкращих студентів України отримали премію імені Івана Пулюя

У суботу, 4 грудня 2010 року, в приміщенні національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» десять найкращих студентів країни були нагороджені грошовими стипендіями у розмірі 20 000 гривень за результатами Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя.

У Другій Всеукраїнській стипендійній програмі імені Івана Пулюя взяло участь близько 2 000 цілеспрямованих та професійно сфокусованих студентів із 30 вишів країни. Для проходження завершального етапу відбору та церемонії нагородження у цей день до Києва приїхали сотня найкращих учасників програми зі Львова, Харкова, Сімферополя, Одеси, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького, Луцька, Тернополя, Миколаєва та Дніпропетровська.

Як повідомляє прес-служба Всеукраїнської стипендійної програми ім. Івана Пулюя,

в останній день перед святом, церемонія нагородження опинилася під загрозою зриву “через саботаж з боку керівництва Київського національного університету ім. Т.Шевченка” .

- Проведення цьогорічної церемонії вручення нагород нашої програми, зіткнувшись з рядом перепон і відмовою Київського національного університету ім. Т.Шевченка у наданні приміщення в останню ніч перед заходом, тільки ще раз довело те, що благодійна традиція в Україні ще має подолати ряд труднощів, пов’язаних з менталітетом та бюрократією, заради того, щоб стати визнаним явищем в українському суспільстві, – заявила координатор Всеукраїнської стипендійної програми ім. Івана Пулюя Тетяна Кучерук. – Тим не менш, здавалося б безвихідні умови, в яких ми опинилися, дали змогу переконатися, що в Україні також багато і небайдужих людей, готових відгукнутися на допомогу в будь-який час доби. Особливу подяку хочемо висловити керівництву НЦНК «Музей Івана Гончара» за оперативне надання приміщення і всіх умов для проведення заходу всеукраїнського значення.

Лауреатами Другої всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя стали:

Демченко Євген, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків;

Красун Антон, Львівський національний університет імені І.Я.Франка, м. Львів

Самброс Андрій, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків;

Сидоренко Максим, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Краматорськ;

Ткач Михайло, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ;

Фіщук Роман, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ;

Хоменко Ольга, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Полтава;

Чорнокондратенко Маргарита, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ;

Шарван Олена, Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів;

Шелестун Анна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ.