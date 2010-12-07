У Греції відбулися масові зіткнення молоді з поліцією

В понеділок в центральному афінському районі Ексархія відбулися масові зіткнення молоді з поліцією.

Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на повідомлення місцевих телеканалів.

У поліцейських летіли камені і пляшки із запальною сумішшю, великі сили спецназу блокують бунтівний студентський район.

Число затриманих на вечір понеділка склало 83 людини, п`ятеро були поранені.

6 грудня 2008 року в Ексархія суперечка молоді з поліцією закінчилася загибеллю 15-річного підлітка Алексіса Грігоропулоса. Розпочалися двотижневі протести, погроми і підпали по всій країні. У понеділок, коли відзначалася друга річниця загибелі А.Грігоропулоса, в Афінах відбулося близько двадцяти акцій пам`яті і протесту. У ряді випадків молодь у масках і каптурах нападала на поліцію, а та відповідала сльозоточивим газом. Заворушення пройшли від історичної будівлі Афінського університету до площі Синтагма, на якій розташований парламент Греції.

Молодь била вітрини і телефонні будки, проте серйозних збитків вдалося уникнути. Грецька влада і представники поліції заявляють, що ситуація знаходиться під контролем.

Державне телебачення повідомляє про заворушення у середині випусків новин, ставлячи на перше місце новини з Брюсселя, де прем`єр-міністр Йоргос ПАПАНДРЕУ обговорював у понеділок з керівництвом Єврокомісії проблемну економічної ситуації в Греції.