Британську школу замело снігом

Через сильний снігопад у Великобританії близько 100 школярів залишилися ночувати в класах.

Як пише ІА «МОСТ-Харьков» з посиланням на "The Daily Mail", інцидент стався в ніч з понеділка на вівторок. Всі під`їзні дороги до Академії Гамільтона в графстві Південний Ланаркшир засипало снігом, так що батьки не змогли забрати своїх дітей зі школи.

Адміністрація навчального закладу перетворила класи в дорутари, де розмістила на нічліг дітей і батьків, які зуміли дістатися до школи на авто.