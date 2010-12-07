Британську школу замело снігом
16:31, 07 грудня 2010Освіта
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100 учнів ночували в класах
Через сильний снігопад у Великобританії близько 100 школярів залишилися ночувати в класах.
Як пише ІА «МОСТ-Харьков» з посиланням на "The Daily Mail", інцидент стався в ніч з понеділка на вівторок. Всі під`їзні дороги до Академії Гамільтона в графстві Південний Ланаркшир засипало снігом, так що батьки не змогли забрати своїх дітей зі школи.
Адміністрація навчального закладу перетворила класи в дорутари, де розмістила на нічліг дітей і батьків, які зуміли дістатися до школи на авто.
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