У Києві хочуть розвивати молодіжний парламентський рух

7 грудня, в День місцевого самоврядування, в Київраді пройшла зустріч лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів з представниками столичної влади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, зустріч відбулася в сесійний залі міськради у форматі «пленарного засідання» старшокласників. Більш ніж зі 100 активістами поспілкувались заступник міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ та заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

Ідею провести зустріч із представниками учнівського самоврядування саме в такому форматі запропонував О.ДОВГИЙ. Він допомагав головуючому на засіданні молодіжному активісту справлятись зі своїми обов’язками.

Вітаючи старшокласників зі святом, О.ДОВГИЙ зауважив, що київська міська влада і він особисто беруть під патронат розвиток молодіжного парламентського руху та організацій, спрямованих на виховання лідерських якостей.

«Зазвичай, у цій залі сидять ваші колеги, представники органів самоврядування, тільки не учнівського як у вас, а місцевого, які представляють інтереси громади міста Києва. І я не сумніваюсь, що і серед Вас є майбутні депутати Київської міської ради», - зазначив секретар Київради.

В свою чергу Л.НОВОХАТЬКО додав: «У приміщенні, в якому ми з вами знаходимось є дві гілки влади. Київська міська рада, як законодавча гілка влада і є Київська міська державна адміністрація, як виконавчий орган. Я вам бажаю потрапити сюди з тим, щоби служити київській громаді. Успіхів вам, а ми вам завжди будемо допомагати».

Представники столичної влади вручили під час зустрічі Подяки міського голови 10 представникам Київської міської ради старшокласників.

*** Органи самоврядування учнів було створено у столиці в 1998 р. За ініціативи Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО (нині першого заступника міністра освіти і науки України) у вересні 1998 р. було підписано тристоронню Угоду про співпрацю між Головним управлінням освіти і науки, учнівським і батьківським об’єднаннями. Цю угоду підписали на трьох рівнях: міському районному та шкільному.

Зараз Учнівська ліга Києва нараховує 368 лідерів учнівських рад, комітетів, парламентів та інших структур учнівського самоврядування. Координує роботу Київська міська рада старшокласників.

Учнівське самоврядування у Києві працює за програмою «Лідер», яка реалізується через 8 різноманітних проектів, спрямованих на розвиток і реалізацію інтересів та запитів сучасної молоді.