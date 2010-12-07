У Києві готують освітніх консультантів

5-6 грудня 2010 року у Києві відбулася Школа освітніх консультантів.

Мета Школи - впровадити поняття освітнього консультанта - незалежного спеціаліста, що володіє глибинними знаннями в галузі освітніх послуг, орієнтується в сучасній вітчизняній та закордонній освітній пропозиції та допомагає абітурієнтам, студентам, і особам, що знаходяться на етапі побудови власної кар’єри якнайкраще спланувати навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Школи освітніх консультантів, учасники проекту порівняли системи вищої освіти України із системами вищої освіти країн ЄС, дізналися про взаємне визнання дипломів, процедуру нострифікації, навчилися орієнтуватись в пропозиціях бізнес-освіти, післядипломного навчання, розібрались у поняттях Болонського процесу, концепції Lifelong Learning Programme.

«Значної уваги під час навчання у Школі освітніх консультантів ми приділили наданню інформації про можливості співпраці українських та закордонних ВНЗ, для того, аби українські ВНЗ вбачали в закордонних не конкурентів, а передусім партнерів», - заявив директор програми “Європейська Освіта” Микола Смолінський

На сьогодні в проекті взяли участь понад 200 осіб з усіх регіонів України, що працюють або мають досвід роботи в освітній сфері, а також інші зацікавлені особи, що бачать побудову своєї подальшої кар’єри в сфері освіти.

Навчання в рамках проекту відбувається в форматі 2-денних Шкіл протягом жовтня-грудня 2010 року у Києві, Рівному та Полтаві.

Довідка. Школа освітніх консультантів - проект Програми “Європейська освіта”, спрямований на підготовку освітніх консультантів – фахівців, які вже є присутніми в світі, а відтепер, і в Україні з’явиться і поняття, і система сертифікації таких фахівців.