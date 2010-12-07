ЗНО в 2011 році відбуватиметься з 2 по 24 червня

Зовнішнє незалежне оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів відбудеться з 2 по 24 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, під час ЗНО абітурієнти матимуть змогу скласти тести з 12 предметів, зокрема, один обов’язковий з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов.

І.ЛІКАРЧУК зауважив, що наразі Міністерство освіти готує розпорядження, яким буде чітко визначено дати проведення конкретних тестів.

Крім того, додав він, до 5 липня 2011 року учасники ЗНО отримають свої результати. «До 5 липня ми також плануємо розглянути апеляції учасників зовнішнього оцінювання», - сказав він.

Він також додав, що зовнішнє оцінювання в основному проходитиме за технологічною схемою і методикою, що були успішно апробовані в попередні роки і підтвердили свою ефективність.

«За 4 роки ми цю систему достатньо відшліфували і апробували», - сказав він.

І.ЛІКАРЧУК також повідомив, що у тестах з історії України, біології, географії вперше будуть використовуватися завдання, що передбачають коротку відповідь множинного вибору.

Крім того, додав він, в 2011 році буде збільшено час - до 150 хвилин - на виконання тесту історії України та географії, та зменшено кількість завдань із 51 до 46 у тестах іноземних мов.

І.ЛІКАРЧУК також закликав учасників тестування не використовувати для своєї підготовки посібники, які заполонили книжкові ринки та магазини.

«Український центр оцінювання якості освіти не рекомендував до друку жодне із таких видань. Найкращим джерелом для підготовки до зовнішнього оцінювання є шкільний підручник», - сказав він.

Крім того, в наступному році, за словами І.ЛІКАРЧУКА, буде посилена відповідальність абітурієнтів за використання технічних засобів під час ЗНО та підвищено відповідальність осіб, які проводять зовнішнє оцінювання.

І.ЛІКАРЧУК також додав, що зовнішнє оцінювання буде проводитися за державні кошти і кожен абітурієнт зможе записатися на 5 тестувань.