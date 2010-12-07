Профспілки: Мінфін ініціює масштабні порушення прав освітян

Одним з проектів Міністерства фінансів України пропонується різке зниження заробітної плати працівників освіти, скорочення робочих місць, обмеження соціальних гарантій тощо

Як повідомляє Osvita.ua, про це йдеться у листі Федерації профспілок України до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як зазначається у листі, Президія Федерації профспілок України вкрай стурбована ініціативами Міністерства фінансів України щодо масштабної ліквідації закладів освіти, охорони здоров`я, культури, які надають громадянам соціально значущі та гарантовані державою послуги, та звуження обсягу існуючих прав працівників бюджетної сфери.

У черговий раз, йдеться у листі, Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО на порушення загальновизнаних норм соціального діалогу, без попередніх консультацій із соціальними партнерами вніс на засідання урядового комітету проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів з підготовки та внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо удосконалення надання бюджетними установами якісних послуг, гарантованих державою".

Проектом пропонується різке зниження заробітної плати працівників, скорочення робочих місць, обмеження соціальних гарантій тощо, зазначають у Профспілці.