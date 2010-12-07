На Житомирщині за 10 років ліквідовано 105 шкіл

У Житомирській області за останні десять років ліквідовано 105 шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК у ході урочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування, говорячи про проблеми освітян в регіоні.

За його словами, "у зв’язку з негативними демографічними тенденціями в області за останні 10 років ліквідовано 105 шкіл”. Загалом за останні 50 років їх кількість в області зменшилася майже вдвічі - із 1 тис. 549 шкіл у 1961 році до 833 закладів цього року.

При цьому С.РИЖУК додав, що наразі проблемою регіону залишається нецільове використання приміщень 43 дошкільних навчальних закладів. "11 з них використовуються під житло, 20 - під адміністративні приміщення, 7 – під культові споруди, 5 – під магазини. Всі ці приміщення мають бути повернуті до комунальної власності з подальшим відновленням роботи дитячих садків", - підкреслив голова Житомирської ОДА.

При цьому він навів і позитивні приклади роботи голів сільських рад. "У Ємільчинському районі протягом другого півріччя поточного року відкрито 17 сільських садків, що становить більше половини з усіх відкритих в області у 2010 році дошкільних навчальних закладів (32 заклади)", - сказав С.РИЖУК.