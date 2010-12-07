У Запоріжжі хочуть ліквідувати районні відділи освіти

Мер Запоріжжя Олександр СІН має намір ліквідувати структуру районних відділів освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.СІН повідомив на прес-конференції.

Причина прийняття ним відповідного рішення - недоцільність функціонування даної структури, пояснив А.СІН .

"Кожна школа щорічно бере участь у 100 конкурсах, організованих райвно. Якщо перевести цю кількість на число навчальних днів, то виходить по 4 конкурси на день. Вчителі скаржаться, що через написання звітів про проведення конкурсів їм ніколи готуватися до уроків і перевіряти знання учнів”, - зазначив він.

“Навіщо це потрібно? Щоб потім виправдати існування цієї структури ", - продовжив А. СІН.