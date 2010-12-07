У Запоріжжі хочуть ліквідувати районні відділи освіти
09:15, 07 грудня 2010Освіта
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Ініціатива мера
Мер Запоріжжя Олександр СІН має намір ліквідувати структуру районних відділів освіти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.СІН повідомив на прес-конференції.
Причина прийняття ним відповідного рішення - недоцільність функціонування даної структури, пояснив А.СІН .
"Кожна школа щорічно бере участь у 100 конкурсах, організованих райвно. Якщо перевести цю кількість на число навчальних днів, то виходить по 4 конкурси на день. Вчителі скаржаться, що через написання звітів про проведення конкурсів їм ніколи готуватися до уроків і перевіряти знання учнів”, - зазначив він.
“Навіщо це потрібно? Щоб потім виправдати існування цієї структури ", - продовжив А. СІН.
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