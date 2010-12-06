У Хмельницьку звільняється проректор гуманітарно-педагогічної академії

Проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з питань міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю Віктор АДАМСЬКИЙ написав заяву на звільнення через політичну доцільність.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Відразу після першого засідання сесії облради написав заяву за власним бажанням, що залишаю посаду проректора. Рішення було задоволено ректором”, — сказав він.

За словами В.АДАМСЬКОГО, причиною звільнення стало його обрання головою фракції ВО “Батьківщина” в облраді.

“Свідомо розумів, що не можна давати владі жодних натяків аби заручником, борони Боже, став начальний заклад. Я маю на увазі, становище “Батьківщини”, яка знаходиться зараз в опозиції, та своє бачення розвитку держави. Крім того, розпочинається бюджетний процес. Оскільки, гуманітарно-педагогічна академія є комунальним закладом, я не знаю, яким буде підхід нової влади в частині визначення пріоритетів. Можливо, станеться так, що система освіти у цей пріоритет не потрапить, я би не хотів, щоб тлумачення відбувалося крізь призму, мовляв, у навчальному закладі працюють опозиціонери до влади”, - пояснив він.

В. АДАМСЬКИЙ додав, що особисто прийняв рішення та без жодного тиску.

“Це є моє рішення, а не влади. На мене ніхто не тиснув як на депутата, який відстоює послідовну позицію. Вочевидь, написавши заяву на звільнення, я поступив правильно”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Віктор АДАМСЬКИЙ працював на посаді проректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з питань міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю з грудня 2006 року.