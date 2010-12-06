Міліція забрала у матері 13-річну дитину, яка не вміє читати

В Херсонській області міліціонери забрали у матері дитину, яка у свої 13 років не вміє ні читати, ні писати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, ще на початку жовтня до міліції зателефонували жителі села Ліві Саги Цюрупинського району і повідомили, що тільки правоохоронці можуть врятувати дівчинку від її матері.

Коли працівники обласного відділу кримінальної міліції у справах дітей спільно зі службою у справах дітей прибули за вказаною адресою, то побачили, що будинок, у якому мешкали 43-річна мати з донькою, скоріше нагадував руїни: без вікон і дверей, на стінах великі тріщини. Дім не опалювався, світла теж не було - відімкнули за несплату.

Дівчинка виглядала запущеною. На ній був старий одяг не за сезоном. Сама 13-річна Настя була брудною і нечесаною. Весь її гардероб складав джинсова куртка, штани, кросівки та шапка. «Ні спідньої білизни, ні шкарпеток, ні тапочок, ні суконь дівчинка ніколи не носила. Виявилось, що дитина не має елементарних навичок: вона не вміє розчісувати волосся, читати і писати», - зазначили правоохоронці.

Міліця з’ясувала, що мати часто залишала доньку саму вдома і по кілька днів десь пиячила. В цей час дівчинка ходила по сусідах і просила дати їй якусь роботу, щоб заробити на шматок хліба. Люди жаліли дитину, давали їй поїсти, пускали в дім погрітися.

«Співробітники міліції та служби у справах дітей тричі давали шанс горе-матері виправитись і покращити умови, в яких зростала її донька. Проте даремно. Тому було прийняте рішення про вилучення дитини у матері», - зазначається у повідомленні.

4 грудня працівники УМВС, служби у справах дітей та лікарі на кареті “швидкої” приїхали до села і забрали дівчинку. Реакція матері була зовсім неочікуваною. Жінка у стані алкогольного сп’яніння навіть не засмутилась і сказала, щоб дитину забирали якнайшвидше, бо їй треба робити ремонт, повідомили правоохоронці.

Наразі підготовлено заяву щодо позбавлення жінки батьківських прав. Зараз дівчинка знаходиться у лікарні на обстеженні і чекає переїзду до свого нового місця помешкання.