У Києві відбудеться виставка "Сучасні навчальні заклади - 2011"

2-4 березня 2011 року у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи, 13) відбудеться Друга Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2011", інформує Освітній потрал.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і компанія "Виставковий Світ".

На виставці презентуватимуться національні освітні заклади різних рівнів і форм власності, зарубіжні освітні заклади, досягнення передового педагогічного досвіду, надбання експериментальних майданчиків, авторських програм та посібників, здобутки наукових і методичних центрів, педагогічні та інформаційні технології навчання, технічні засоби навчання, пріоритетні напрямки розвитку інноваційних технологій в модернізації освіти України.

Виставка представить:

- Університети, академії, інститути

- Коледжі, технікуми, училища

- Професійно-технічні навчальні заклади

- Загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї

- Позашкільні та дошкільні установи освіти

- Післядипломну освіту, тренінги, спеціалізовані курси, дистанційну форму навчання, майстер-класи, тренінги

- Наукові та методичні центри освіти

- Досвід інтеграції у європейський та міжнародний освітній простір

- Співпраця з зарубіжними навчальними закладами

- Міжнародні освітні установи, агенції, освітній туризм, відпочинок дітей

- Моніторинг якості знань, тестування

- Інновації у закладах освіти: технології, проекти, програми

- Наукова діяльність навчальних закладів, співпраця з установами національних академій наук

- Досвід використання ІКТ у навчальному процесі

- Сучасні технічні та наочні засоби навчання

- Видавництва навчально-методичної літератури

- Спортивні заклади, гуртки, секції, програми збереження здоров’я

- Сучасні форми і методи у вихованні молоді

- Конкурси для школярів та студентів

- Нагородження переможців у номінаціях: Гран-Прі; медалі: золоті, срібні та бронзові.

Програма виставки:

- Презентація навчальних закладів України

- Презентація міжнародних освітніх центрів та зарубіжних навчальних установ

- Досвід модернізації загальноосвітньої школи, упровадження профільного навчання

- Проблема навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

- Зміст освіти

- Моніторинг якості знань і тестування

- Національна рамка кваліфікацій

- Упровадження досягнень педагогічної науки в освітню практику

- Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі

- Видання сучасної україномовної навчально-методичної літератури

- Обмін досвідом інноваційної модернізації системи освіти з урахуванням вітчизняного і світового педагогічного досвіду

- Демонстрація сучасних технічних засобів навчання, комп’ютерних програм, мульти-медіа, наочно-лабораторного обладнання, меблів

- Творчі конкурси для школярів та студентів

- Встановлення ділових зв’язків про співпрацю, науково-практичні конференції, круглі столи, семінари

- Вручення Почесних відзнак переможцям у номінаціях, дипломів учасника виставки.

В рамках виставки пройдуть конференції, семінари, презентації, круглі столи, які представлять на огляд громадськості інноваційні ідеї і досвід, педагогічні технології, навчальні програми, методичні матеріали, обладнання і матеріали для навчального процесу.

Виставка буде цікавою як для широкої громадськості, так і для випускників шкіл і студентів, які матимуть нагоду наочно впевнитися в рівні освіти навчальних закладів і визначитися на майбутнє з подальшим навчанням у освітньому закладі.