У Києві відбудеться виставка "Сучасні навчальні заклади - 2011"
2-4 березня 2011 року у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи, 13) відбудеться Друга Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2011", інформує Освітній потрал.
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і компанія "Виставковий Світ".
На виставці презентуватимуться національні освітні заклади різних рівнів і форм власності, зарубіжні освітні заклади, досягнення передового педагогічного досвіду, надбання експериментальних майданчиків, авторських програм та посібників, здобутки наукових і методичних центрів, педагогічні та інформаційні технології навчання, технічні засоби навчання, пріоритетні напрямки розвитку інноваційних технологій в модернізації освіти України.
Виставка представить:
- Університети, академії, інститути
- Коледжі, технікуми, училища
- Професійно-технічні навчальні заклади
- Загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї
- Позашкільні та дошкільні установи освіти
- Післядипломну освіту, тренінги, спеціалізовані курси, дистанційну форму навчання, майстер-класи, тренінги
- Наукові та методичні центри освіти
- Досвід інтеграції у європейський та міжнародний освітній простір
- Співпраця з зарубіжними навчальними закладами
- Міжнародні освітні установи, агенції, освітній туризм, відпочинок дітей
- Моніторинг якості знань, тестування
- Інновації у закладах освіти: технології, проекти, програми
- Наукова діяльність навчальних закладів, співпраця з установами національних академій наук
- Досвід використання ІКТ у навчальному процесі
- Сучасні технічні та наочні засоби навчання
- Видавництва навчально-методичної літератури
- Спортивні заклади, гуртки, секції, програми збереження здоров’я
- Сучасні форми і методи у вихованні молоді
- Конкурси для школярів та студентів
- Нагородження переможців у номінаціях: Гран-Прі; медалі: золоті, срібні та бронзові.
Програма виставки:
- Презентація навчальних закладів України
- Презентація міжнародних освітніх центрів та зарубіжних навчальних установ
- Досвід модернізації загальноосвітньої школи, упровадження профільного навчання
- Проблема навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
- Зміст освіти
- Моніторинг якості знань і тестування
- Національна рамка кваліфікацій
- Упровадження досягнень педагогічної науки в освітню практику
- Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі
- Видання сучасної україномовної навчально-методичної літератури
- Обмін досвідом інноваційної модернізації системи освіти з урахуванням вітчизняного і світового педагогічного досвіду
- Демонстрація сучасних технічних засобів навчання, комп’ютерних програм, мульти-медіа, наочно-лабораторного обладнання, меблів
- Творчі конкурси для школярів та студентів
- Встановлення ділових зв’язків про співпрацю, науково-практичні конференції, круглі столи, семінари
- Вручення Почесних відзнак переможцям у номінаціях, дипломів учасника виставки.
В рамках виставки пройдуть конференції, семінари, презентації, круглі столи, які представлять на огляд громадськості інноваційні ідеї і досвід, педагогічні технології, навчальні програми, методичні матеріали, обладнання і матеріали для навчального процесу.
Виставка буде цікавою як для широкої громадськості, так і для випускників шкіл і студентів, які матимуть нагоду наочно впевнитися в рівні освіти навчальних закладів і визначитися на майбутнє з подальшим навчанням у освітньому закладі.