В Україні складуть рейтинг молодіжних організацій

StudNews, перший інформаційний студентський ресурс, оголосив запуск Рейтингу Молодіжних Організацій України.

Як повідомляє інтернет-сайт організації StudNews, до шортлисту, який складається з 18 організацій, увійшли ті, що восени провели щонайменше один всеукраїнський проект. Голосування триватиме до 25 грудня 2010 року.

Цим рейтингом StudNews прагне відзначити організації, які проводять публічні події для молоді та заохотити інші до більш активної діяльності.

За даними StudNews, в Україні нараховується більше ста організацій, зареєстрованих як «всеукраїнська молодіжна громадська організація» і більше тисячі, зареєстрованих на локальному рівні. У той же час, редактори StudNews змогли знайти згадування про активність тільки 18 організацій протягом осені 2010 року.

Список організацій відкритий, в ході голосування кожен може запропонувати організацію, що на їх думку теж заслуговує увагу.

Результати рейтингу будуть опубліковані на сайті StudNews.org.ua 27 грудня 2010 року.