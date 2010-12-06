У січні розпочнеться реєстрація учасників ЗНО у 2011 р.
15:52, 06 грудня 2010Освіта
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Пункти реєстрації відкриються 4 січня
Про це повідомляє офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти.
Кожному абітурієнту буде надана можливість зареєструватися самостійно або з допомогою реєстратора на пунктах реєстрації. Пункти реєстрації розпочнуть працювати 4 січня.
Більш детальна інформація про порядок самостійної реєстрації та дислокацію пунктів реєстрації буде розміщена на нашому сайті та сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти 20 грудня 2010 р.
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