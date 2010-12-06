У січні розпочнеться реєстрація учасників ЗНО у 2011 р.

Про це повідомляє офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

Кожному абітурієнту буде надана можливість зареєструватися самостійно або з допомогою реєстратора на пунктах реєстрації. Пункти реєстрації розпочнуть працювати 4 січня.

Більш детальна інформація про порядок самостійної реєстрації та дислокацію пунктів реєстрації буде розміщена на нашому сайті та сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти 20 грудня 2010 р.