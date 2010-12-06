Школи Харківщини забезпечені підручниками із правознавства на 19%

Станом на 1 грудня навчальні заклади Харківщини отримали 2 тис. 10 примірників нових підручників із правознавства для 10 класів – 18,5% від плану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Головного

управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

За даними управління, найгірше новими підручниками забезпечені учні 10 класів. Школи регіону отримали для 10 класів підручників з інформатики 3 тис. 280 примірників (51,9% від плану), підручників із української мови – 2 тис. 197 примірників (31,6%), підручників із географії – 4923 примірників (36,2%), зі світової літератури – 1 тис. 100 примірників (36,4%), зі всесвітньої історії – 6 тис. 10 примірників (63,3%), з української літератури – 3 тис. 448 примірників (60%).

Із решти предметів підручники для 10 класів отримані в повному від плану обсязі.

Також до шкіл області в повному обсязі не дійшов новий російськомовний буквар для 1 класів (отримано 7,5 тис. примірників – 62,7% від плану) і новий підручник зі вступу з історії України для 5 класу (отримано 8673 – 65,3% плану).

За даними ГУ освіти і науки, станом на 1 грудня школами області отримано 66 найменувань нових підручників для 1, 2, 5 та 10 класів у загальній кількості 368 тис. 532 примірники.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА,

цього року державним бюджетом на видання підручників передбачено 198,4 млн. грн. За ці кошти міністерство планує видати нові підручники для 1-го класу, практично усі підручники для 2-го класу та всі підручники для 10-го класу.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що до початку навчального року не вдасться надрукувати необхідну кількість нових підручників. Водночас, для подолання дефіциту підручників на сайті Міністерства освіти та науки, на сайтах місцевих органів освіти та в усіх педагогічних журналах будуть опубліковані перші глави та розділи шкільних підручників.