Парламентарі стали на захист керівництва одного з вишів

Народні депутати України просять Президента зупинити терор чиновників Міністерства освіти і науки України проти колективу Республіканського вищого училища фізичної культури.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Миколи ТОМЕНКА, переданому УНІАН.

Так, в листі Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ від народних депутатів, серед яких М.ТОМЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та інші, говориться, що за наявною інформацією, керівництво МОН влаштувало переслідування директора училища, заслуженого працівника освіти України Анатолія НІЛОВА з метою заміни «непокірного» керівника на «свою» людину для проведення оборудок із наявною матеріальною базою та належною училищу земельною ділянкою.

У зверненні наголошено на тому, що дана проблема вже неодноразово піднімалася заслуженими спортсменами у листах до вищих органів влади та пресі. Однак, наступ на права вихованців, педагогів і тренерів продовжується, а в колективі училища панують підозрілість та невпевненість.

Народні депутати нагадали, що колектив Республіканського вищого училища фізичної культури підготував десятки чемпіонів світу і Олімпійських ігор та попросили Президента невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо училища, а також розглянути питання про можливість передачі училища у спільне підпорядкування Міністерства освіти і науки України та Міністерства сім’ї, молоді та спорту України.