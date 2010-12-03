Нардепи занепокоєні зривом плану з виготовлення підручників

Звернулися до Азарова

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (фракція БЮТ) та інші народні депутати звернулися із запитом до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з приводу критичної ситуації «у зв’язку із зривом Міністерством освіти і науки виготовлення підручників для 10-го класу». Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит зачитав на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter