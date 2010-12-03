Львів просить відмовитись від зниження вікового бар’єру молоді

2 листопада Львівська обласна державна адміністрація направила лист у Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту з проханням відмовитись від зниження вікового порогу молодої людини нижче 35 років.

Про це йдеться в повідомленні Національного студентського союзу, переданому УНІАН.

“… прошу Вас вивчити та врахувати пропозиції молоді Львівщини щодо відмови від зниження вікового порогу молодої людини нижче 35 років,” – говориться у листі голови Львівської обласної державної адміністрації Василя ГОРБАЛЯ до керівників держави.

У листі акцентується увага на тому, що зменшення вікового цензу молодої людини можливе шляхом внесення змін до статті 1 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, що є звуженням прав окремої категорії громадян та прямо суперечить Конституції України.

Як зазначається у документі, граничний вік молодої особи у Німеччині, Австрії, Італії, Данії, Великобританії, Ірландії становить 35 років. Згідно статистичних даних, вікова група молоді в різних країнах складає до 40 років.

У свою чергу радник голови Львівської ОДА, президент Національного студентського союзуАнатолій ІГНАТОВИЧ зазначає, що за українським законодавством молодою вважається людина віком до 35-ти років. “Сьогодні єдина значима державна пільга, на яку вона може розраховувати, — це отримання пільгових кредитів для купівлі або будівництва житла та на здобуття освіти. Зменшення вікового цензу призведе до звуження прав громадян України віком до 35 років, які опиняться за межами вікового порогу, спричинить згортання програм пільгового кредитування на оплату навчання або придбання житла тощо”, - прокоментував він.

Як зазначається в повідомленні Національного студентського союзу, пропозиція щодо направлення відповідного листа була одноголосно підтримана на засіданні Студентської ради при Львівській обласній державній адміністрації 26 листопада 2010 року, в межах якого було обговорено ініціативу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо зменшення вікового порогу молоді до 24 або 29 років.

Як повідомлялось, 17 листопада заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА заявила, що уряд України має намір знизити з 35 до 24 років вік молоді, яка має право на пільги від держави.