У січні 2011 року розпочнеться Всеукраїнська студолімпіада

В Міністерстві освіти і науки видано наказ, яким затверджено Порядок проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2010/2011 навчальному році.

Текст документу розміщено на офіційному сайті Міністерства.

Документ підписано на виконання наказу МОН від 23 грудня 2008 р. № 1188 та з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання.

Наказом МОН також затверджено склад організаційного комітету студолімпіади, до складу якого ввійшло 10 осіб. Головою оргкомітету призначений заступник Міністра освіти і науки Євген СУЛІМА.

Згідно з затвердженим Порядком, олімпіада буде проведена у два етапи: І етап – у січні - лютому 2011 року в кожному вищому навчальному закладі; ІІ етап – у березні-травні 2011 року в базових вищих навчальних закладах.

Організацію та науково-методичне керівництво Олімпіадою покладено на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН.

***Як визначено в наказі МОН, Всеукраїнська студентська олімпіада – система масових очних змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.