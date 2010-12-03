Регіональні ЦОЯО проводять безкоштовні тестування

Регіональні центри оцінювання якості освіти проводять безкоштовні тестування на своїх сайтах. Про це, зокрема, повідомляється на сайті Харківського регіонального центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО).

Центр звертає увагу абітурієнтів на те, що вони мають можливість пройти платне пробне тестування та безкоштовне тренувальне тестування. Обидва тестування є можливими шляхами підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, але здійснюються в різних форматах.

Основною метою пробного тестування є ознайомлення із процедурами проходження ЗНО та завданнями, що відповідають вимогам ЗНО-2011.

Під час проходження пробного тестування 2011 року абітурієнти будуть мати змогу ознайомитися з усіма особливостями процедури ЗНО-2011, отримати навик роботи з зошитом, бланками відповідей, навчитися грамотно розподіляти свій час в умовах, найбільш наближених до ЗНО. Також пробне тестування допомагає абітурієнтам психологічно підготуватися до ЗНО.

Основною метою тренувального тестування є ознайомлення із завданнями, які входили до тестів минулих років, з урахуванням вимог ЗНО-2011, зазначається в повідомленні ХРЦОЯО.

Як пише Освітній потрал з посиланням на начальника науково-методичного відділу ХРЦОЯО Оксана СВЯТОКУМ, структура, формати завдань, час на їх виконання, схема оцінювання тренувального тестування максимально наближені до реальних умов.

Наприклад, на виконання 60 тестових завдань з української мови і літератури дається 120 хвилин, а 35 завдань з математики потрібно вирішити за дві з половиною години. Помилково набрані відповіді можна виправляти. Оскільки в тренувальних тестах немає відкритих завдань з розгорнутою відповіддю, час на їх виконання підкоригували.

Як зазначають в Центрі, тренувальний тести користуються успіхом. За 2,5 діб з української мови їх вже прошли 229 осіб, з історії України - 142, з математики - 124 учасники.

Але тренувальний тест, на переконання О.СВЯТОКУМ,не замінить пробного, оскільки пробне тестування повністю відповідає "бойовому" - з абсолютним дотриманням процедури і розгорнутими відповідями.