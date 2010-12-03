У Київраді зібрали 14 тис. грн. на благодійному аукціоні

В Київраді зібрали 14 тис. 184 грн. на благодійному аукціоні творчих робіт дітей та молоді з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, за підтримки Київської міської державної адміністрації 1 грудня 2010 року у столиці відбувся XIX Київський міський фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе», організатором якого був Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Роботи учасників фестивалю були виставлені на благодійному «Тихому аукціоні», що відбувався вчора у холі сесійної зали Київради. Загалом на аукціоні було представлено 50 лотів серед них: картини, вироби з бісеру та природних матеріалів, які виконані різними техніками. Стартові ціни визначали безпосередньо автори робіт у діапазоні від 20 до 1 тис. грн.

На аукціоні було продано 31 роботу. Ціна найдорожчої проданої роботи склала 1 тис. грн. Всі кошти, зібрані під час «Тихого аукціону», будуть передані юним талановитим авторам творчих робіт, зазначається в повідомленні КМДА.