Індонезія запроcила на навчання студентів ДНУ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара відвідала делегація Індонезії – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні Нінінг Сунінгсіх РОХАДІАТ і Секретар з політичних питань Аріф БАХТІАР.

Пр оце повідомляє офіційний потрал Міністерства освіти та науки України.

Гості ознайомились з історією та структуру вищого навчального закаладу, а також з навчальним процесом класичного університету.

Під час зустрічі з індонезійською делегацією перший проректор ДНУ Олександр КОЧУБЕЙ повідомив, що виш співпрацює з 80-ма провідними науковими і освітянськими установами світу та висловив сподівання, що завдяки візиту Посла будуть налагоджені зв’язки з провідними університетами Індонезії.

У відповідній промові Н.РОХАДІАТ щиро подякувала керівництву ДНУ за теплий прийом, за можливість розповісти про Індонезію студентам і викладачам одного з найпрестижніших вишів України.

«Насамперед я завітала до ДНУ для розширення відносин між нашими країнами в галузі освіти... Ми хотіли б запропонувати вашим студентам стати учасниками проекту отримання стипендій на рік навчання в Індонезії, протягом якого вони б мали змогу вивчати індонезійську мову та культуру. За цією програмою пройшли навчання вже 15 студентів з України. Двоє з них працюють зараз у нашому посольстві”, - сказала Посол. При цьому вона наголосила, що хоче спростувати той імідж, який, на жаль, існує в світі щодо мусульманських країн: “Ми бажаємо, щоб у світі знали, що Індонезія – це не тероризм і екстремізм. Ми демократична країна, і ми відкриті для всіх”.

Н.РОХАДІАТ висловила сподівання, що все більше українських студентів зможуть працювати над спільними з індонезійською стороною проектами.

“Вважаю, що майбутнього місяця ми зможемо підписати необхідні документи, і вже влітку дніпропетровські студенти почнуть навчання в Університеті Індонезії в Джакарті. Для них це буде перший досвід навчання в нашій країні», - зазначила Посол.

По закінченні зустрічі Н.РОХАДІАТ прочитала студентам факультетів міжнародної економіки та систем і засобів масової комунікації лекцію, присвячену розвитку демократії в Індонезії, в якій наголошувала, що її країна бажає мирно співіснувати зі світом.