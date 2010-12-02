ВР визначила порядок оформлення пенсій освітянам та науковцям

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 24 закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 318 з 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Відповідно до закону, перелік і порядок подання необхідних документів визначається правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, у сфері освіти та наукової і науково-технічної діяльності.