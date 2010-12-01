Українські та французькі рятувальники обмінювалися досвідом

На запрошення Aташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Мішеля ЖЕРБЕРА делегація Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС у складі директора Інституту пожежної та техногенної безпеки, полковника служби цивільного захисту В’ячеслава КОШЕЛЕНКА та старшого викладача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, капітана служби цивільного захисту Дмитра ЧАЛОГО з офіційним візитом відвідали Управління цивільного захисту м. Парижа.

Як повідомляє Науково-освітній портал навчальних закладів МНС України, учасники візиту ознайомились з організацією цивільного захисту з питань управління порятунком постраждалих осіб, їх евакуацією наземним та повітряним шляхом, організацією підрозділів цивільного захисту національного значення з ліквідації природних та техногенних катастроф, а також статусом пожежників-волонтерів.

Українські фахівці відвідали французький Центр управління з надзвичайних ситуацій «Cogic», де ознайомились із його структурою, організацією роботи та основними завданнями закладу. Керівництво Центру продемонструвало комп’ютерне та програмне забезпечення, алгоритм дій працівників Центру під час обробки інформації з реальної надзвичайної ситуації.

В ході візиту делегація побувала на вертолітній базі в Парижі, де оглянула приміщення, в яких гелікоптери дислокуються та обслуговуються, обладнання, за допомогою якого здійснюється рятування потерпілих в надзвичайних ситуаціях та надається перша медична допомога, засоби зв’язку та освітлення тощо. Делегація ознайомилась з документацією вертолітної бази, з особливостями роботи пілотів та рятувальників, з структурою та алгоритмом залучення повітряних сил для рятування людей під час надзвичайних ситуацій і пожеж.

В ході візиту представники Львівського університету МНС України відвідала військове формування цивільної безпеки Франції. Штат підрозділу – 600 військових, серед яких 130 перебувають в постійній готовності і можуть залучатись до ліквідації надзвичайних ситуацій як на території країни, так і за її межами. Також цей підрозділ залучається до ліквідації надзвичайних ситуацій в зонах військових конфліктів. Делегація була ознайомлена з парком пожежної і аварійно-рятувальної техніки та її тактичними можливостями, побутовими умовами проживання військових.

На навчально-тренувальному полігоні, який знаходиться на території підрозділу, було продемонстровано елементи роботи військових в режимі надзвичайних ситуацій. Рятувальники відпрацьовували вправи з пошуку потерпілих з-під завалів, використовуючи відділення кінологічної служби, проводили розвідку та ліквідовували умовну надзвичайну ситуацію, яка пов’язана з викидом в атмосферу хімічно небезпечної речовини, надавали першу медичну допомогу постраждалим.

18 листопада 2010 року делегація відвідала територіальний підрозділ протипожежної служби одного з департаментів Франції. Керівництвом підрозділу було представлено пожежну та аварійно-рятувальну техніку, яка залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожежно-технічне обладнання і захисний одяг рятувальників та службові приміщення пожежно-рятувальної частини. Делегація ознайомилась зі структурою функціонування підрозділу, статистикою виїзду та системою взаємодії з різними службами регіону при гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

За результатами візиту, представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС пропонують розглянути можливість створення системи прийому інформації про випадок надзвичайної ситуації від людей з обмеженими фізичними можливостями на базі оперативно-диспетчерських служб обласних управлінь МНС, створення вертолітних баз на території України з радіусом вильоту 30-40 хв для надання допомоги потерпілим під час надзвичайних ситуацій та